Курсы английского

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1053
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы английского

Сообщение zevc » Вчера, 21:56

Завидую своей дочери, которая сейчас в школе изучает английский язык. Их учат со второго класса, ребенок в двенадцать лет спокойно может перевести простенький текст, даже не напрягаясь. Мне, увы, при распределении достался французский, который сейчас ни туда, ни сюда.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1051
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Курсы английского

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Но вам ведь ничего не мешает в skyeng записаться и тоже начать учить язык, правда? Если вы просто завидуете и ничего не делаете, оно вам, значит, и не надо. Помню у меня была знакомая, которая никакого языка кроме родного не знала. Так ей как по работе приспичило, она по детскому учебнику себя смогла на первый уровень вывести, без репетиторов и прочего.
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