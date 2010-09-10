Курсы английского
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Курсы английского
Завидую своей дочери, которая сейчас в школе изучает английский язык. Их учат со второго класса, ребенок в двенадцать лет спокойно может перевести простенький текст, даже не напрягаясь. Мне, увы, при распределении достался французский, который сейчас ни туда, ни сюда.
Re: Курсы английского
Но вам ведь ничего не мешает в skyeng записаться и тоже начать учить язык, правда? Если вы просто завидуете и ничего не делаете, оно вам, значит, и не надо. Помню у меня была знакомая, которая никакого языка кроме родного не знала. Так ей как по работе приспичило, она по детскому учебнику себя смогла на первый уровень вывести, без репетиторов и прочего.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя