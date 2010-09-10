Сообщение zevc » Вчера, 21:56

Завидую своей дочери, которая сейчас в школе изучает английский язык. Их учат со второго класса, ребенок в двенадцать лет спокойно может перевести простенький текст, даже не напрягаясь. Мне, увы, при распределении достался французский, который сейчас ни туда, ни сюда.