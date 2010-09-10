Вопрос про рекламный экран
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Вопрос про рекламный экран
Добрый день. Кто может дать дельный совет на счет покупки led экрана для улицы. Где его можно приобрести, как правильно выбрать и сколько такой экран стоит?
Re: Вопрос про рекламный экран
Если экран нужен для установки на улицу, то вам надо учесть такой момент, как температурный режим, который он выдерживает. То есть выбирайте экран исходя из нашего климата
Re: Вопрос про рекламный экран
Да, тут я с вами соглашусь. Все-таки у нас порой зимой бывает очень холодно. И еще на такой момент надо внимание обратить - смотрите в чем дело, у этих экранов бывает разное разрешение. И это здорово влияет на цену. Так что не советую экономить на качестве. Потому что размытое изображение только раздражение будет вызывать. В общем, выбирайте с умом. Ну а купить led экран для улицы можно вот здесь: https://ledtehnology.ru/production/vide ... -ulichnye/
3 сообщения • Страница 1 из 1
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