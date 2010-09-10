Вопрос про рекламный экран

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Вопрос про рекламный экран

Сообщение Fillana » Сегодня, 01:04

Добрый день. Кто может дать дельный совет на счет покупки led экрана для улицы. Где его можно приобрести, как правильно выбрать и сколько такой экран стоит?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 01:16

Если экран нужен для установки на улицу, то вам надо учесть такой момент, как температурный режим, который он выдерживает. То есть выбирайте экран исходя из нашего климата
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Пантерка » Сегодня, 01:20

Да, тут я с вами соглашусь. Все-таки у нас порой зимой бывает очень холодно. И еще на такой момент надо внимание обратить - смотрите в чем дело, у этих экранов бывает разное разрешение. И это здорово влияет на цену. Так что не советую экономить на качестве. Потому что размытое изображение только раздражение будет вызывать. В общем, выбирайте с умом. Ну а купить led экран для улицы можно вот здесь: https://ledtehnology.ru/production/vide ... -ulichnye/
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