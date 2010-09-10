Сообщение klonik » Сегодня, 17:45

Взяли новостройку, естественно, после застройщика половину придется переделывать. Начать планирую с остекления, очень нравится вариант алюминиевых рам. Сейчас стоят обычные ПВХ окна. Скажите, а согласовывать с застройщиком это надо или не обязательно?