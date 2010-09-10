Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:45

Взяли новостройку, естественно, после застройщика половину придется переделывать. Начать планирую с остекления, очень нравится вариант алюминиевых рам. Сейчас стоят обычные ПВХ окна. Скажите, а согласовывать с застройщиком это надо или не обязательно?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1057
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 22:05

Вы знаете, сходить в свою управляющую компанию или кто у вас там лишним не будет. Потому что сейчас все дома строятся по проектам, которые содержат требования к внешнему виду в том числе. И вполне возможно, что ваше остекление будет нарушать чью-то идею оформления. Да и вообще, если тут https://asninfo.ru/ почитать на тему алюминиевых рам, то можно и расхотеть их ставить в квартиру.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость