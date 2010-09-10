Подскажите
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Подскажите
Взяли новостройку, естественно, после застройщика половину придется переделывать. Начать планирую с остекления, очень нравится вариант алюминиевых рам. Сейчас стоят обычные ПВХ окна. Скажите, а согласовывать с застройщиком это надо или не обязательно?
Re: Подскажите
Вы знаете, сходить в свою управляющую компанию или кто у вас там лишним не будет. Потому что сейчас все дома строятся по проектам, которые содержат требования к внешнему виду в том числе. И вполне возможно, что ваше остекление будет нарушать чью-то идею оформления. Да и вообще, если тут https://asninfo.ru/ почитать на тему алюминиевых рам, то можно и расхотеть их ставить в квартиру.
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