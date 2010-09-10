Подскажите
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Подскажите
Всем привет, кто что может сказать про высшее образование, полученное в институте и корочки, которые выдаются на курсах? Дочь хочет записаться на одни, просит с меня денег. Я против, потому что толку потом не будет. Ребенок же утверждает, что это будет второе высшее. А так бывает что ли?
Re: Подскажите
Да, говорю вам исходя из личного опыта. У меня супруг тут http://institut-neftigaz.ru/ учился, его работодатель отправил. Получил диплом о профессиональном образовании, который имеет такой же вес, как и первый его диплом из университета. Так что я бы на вашем месте не была столь категорична, вполне возможно, что ребенок вам дело говорит. Если сомневаетесь, напишите, куда она хочет поступать – посмотрим.
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