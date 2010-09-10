Сообщение klonik » Сегодня, 17:57

Всем привет, кто что может сказать про высшее образование, полученное в институте и корочки, которые выдаются на курсах? Дочь хочет записаться на одни, просит с меня денег. Я против, потому что толку потом не будет. Ребенок же утверждает, что это будет второе высшее. А так бывает что ли?