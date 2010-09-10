Выкуп бу серверов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Выкуп бу серверов

Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

Сейчас нужно решить вопрос с покупкой оборудования. Муж попросил посмотреть цены по рынку. Посмотрела, с нашим бюджетом мы укладываемся только в б/у. Отсюда вопрос – что из б/у брать можно без опасений, а что лучше новое? Про материнскую плату знаю.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1057
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Выкуп бу серверов

Сообщение zevc » Сегодня, 22:22

Ну раз знаете, то в остальном проблем не будет – остальное можно брать б/у без всяких переживаний. Конечно, гарантия не лишней будет, но и без нее проблем быть не должно. Рекомендую вам найти компанию, у которой скупка бу серверов на потоке стоит – они явно делают предпродажную подготовку, чтобы отдать новому владельцу рабочее оборудование. И отзывы смотрите, тоже лишним не будет.
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