Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

Сейчас нужно решить вопрос с покупкой оборудования. Муж попросил посмотреть цены по рынку. Посмотрела, с нашим бюджетом мы укладываемся только в б/у. Отсюда вопрос – что из б/у брать можно без опасений, а что лучше новое? Про материнскую плату знаю.