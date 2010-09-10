Освещение
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Освещение
Красотки, у кого мужья занимаются ремонтом автомобилей, они только в сервисе работают или на дом работу берут? Мой домой приходит только спать, сначала на работе пропадает, потом в гараже. Говорит, что работает, но мне кажется, что он меня просто избегает…
Re: Освещение
Мой такой же, готов жить среди этих железок. Причем не потому, что я ему надоела, просто человек так сильно любит то, чем занимается. Максимум, что я смогла сделать, это заставить его здесь https://light-en.ru купить нормальные лампы, чтобы глаза не портил и договориться, что воскресенье всегда выходной, чтобы вокруг не происходило. Когда скучно, прихожу к нему в гараж, смотрю, что делает. Возмущаться смысла не вижу.
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