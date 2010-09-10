Освещение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Освещение

Сообщение klonik » Сегодня, 18:24

Красотки, у кого мужья занимаются ремонтом автомобилей, они только в сервисе работают или на дом работу берут? Мой домой приходит только спать, сначала на работе пропадает, потом в гараже. Говорит, что работает, но мне кажется, что он меня просто избегает…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1057
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Освещение

Сообщение zevc » Сегодня, 22:27

Мой такой же, готов жить среди этих железок. Причем не потому, что я ему надоела, просто человек так сильно любит то, чем занимается. Максимум, что я смогла сделать, это заставить его здесь https://light-en.ru купить нормальные лампы, чтобы глаза не портил и договориться, что воскресенье всегда выходной, чтобы вокруг не происходило. Когда скучно, прихожу к нему в гараж, смотрю, что делает. Возмущаться смысла не вижу.
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