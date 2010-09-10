Сообщение klonik » Сегодня, 18:24

Красотки, у кого мужья занимаются ремонтом автомобилей, они только в сервисе работают или на дом работу берут? Мой домой приходит только спать, сначала на работе пропадает, потом в гараже. Говорит, что работает, но мне кажется, что он меня просто избегает…