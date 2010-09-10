Какая соковыжималка лучше?
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Какая соковыжималка лучше?
Какая соковыжималка лучше? Подсел на свежие соки, во-первых очень полезно, во-вторых вкусно. В магазинах натуральные соки стоят приличных денег, а те, которые продаются в дешевом сегменте, имеют в составе кучу сахара, да и сырье там не пойми какое. Какая соковыжималка лучше: шнековая или центробежная? Отзывы форум владельцев где найти? Вы какой пользуетесь?
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