Какая соковыжималка лучше?

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Какая соковыжималка лучше?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:25

Какая соковыжималка лучше? Подсел на свежие соки, во-первых очень полезно, во-вторых вкусно. В магазинах натуральные соки стоят приличных денег, а те, которые продаются в дешевом сегменте, имеют в составе кучу сахара, да и сырье там не пойми какое. Какая соковыжималка лучше: шнековая или центробежная? Отзывы форум владельцев где найти? Вы какой пользуетесь?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость