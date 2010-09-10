Какая соковыжималка лучше?
Какая соковыжималка лучше? Подсел на свежие соки, во-первых очень полезно, во-вторых вкусно. В магазинах натуральные соки стоят приличных денег, а те, которые продаются в дешевом сегменте, имеют в составе кучу сахара, да и сырье там не пойми какое. Какая соковыжималка лучше: шнековая или центробежная? Отзывы форум владельцев где найти? Вы какой пользуетесь?
Re: Какая соковыжималка лучше?
Всем привет, решил поделиться впечатлением и заодно спросить тут совета. Жена купила новую соковыжималку Dauken dsj480, и я честно даже не думал, что так полюблю кухонную технику. Я вообще считал соковыжималки довольно бесполезной штукой, а теперь вот использую свою новую почти каждый день. Что понравилось — в отличие от старой центрифуги нет этой противной пены и привкуса металла. Сок получается густой, насыщенный, и выжимает она буквально все, даже морковку без проблем. Единственный момент – места занимает прилично, и первые пару раз долго привыкал к разборке и сборке. Но это наверное как любой прибор, когда наловчишься то уже все делается на автомате за пять минут. Ну и раз уж я зашёл посоветуйте пж, какие интересные сочетания продуктов можно попробовать? Пока делал только самые банальные: морковь-яблоко, свекла-морковь-яблоко, апельсин-морковь. Может есть какие-то необычные рецепты, которые хорошо раскрываются именно в шнековой соковыжималке?
