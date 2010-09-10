А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Володя9 Гость RZN.info Сообщения: 82 Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55 Re: Какая соковыжималка лучше? Цитата Сообщение Володя9 » 19 минут назад Всем привет, решил поделиться впечатлением и заодно спросить тут совета. Жена купила новую соковыжималку Dauken dsj480 , и я честно даже не думал, что так полюблю кухонную технику. Я вообще считал соковыжималки довольно бесполезной штукой, а теперь вот использую свою новую почти каждый день. Что понравилось — в отличие от старой центрифуги нет этой противной пены и привкуса металла. Сок получается густой, насыщенный, и выжимает она буквально все, даже морковку без проблем. Единственный момент – места занимает прилично, и первые пару раз долго привыкал к разборке и сборке. Но это наверное как любой прибор, когда наловчишься то уже все делается на автомате за пять минут. Ну и раз уж я зашёл посоветуйте пж, какие интересные сочетания продуктов можно попробовать? Пока делал только самые банальные: морковь-яблоко, свекла-морковь-яблоко, апельсин-морковь. Может есть какие-то необычные рецепты, которые хорошо раскрываются именно в шнековой соковыжималке? 5006 Вернуться к началу

