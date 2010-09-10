Замучилась с желудком
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Замучилась с желудком
Всем привет. Слушайте, я с желудком замучилась. Что не съем, такое вздутие живота сразу! А к ночи часто изжога бывает - спать не могу из-за этого. И что делать? Чем это лечить?
Re: Замучилась с желудком
А вы в какое время ужинаете? Просто я, например, если поздно вечером поем и вскоре спать ложусь, то тоже изжога появляется. Может быть причина в этом? Просто пища не успела перевариться?
Re: Замучилась с желудком
Нет, ну я понимаю, если бы это разовый случай был. Тогда и правда причина могла бы быть в том, что съела что-то не то или не вовремя. Ну а если постоянно такая ситуация, то скорее всего речь о каком-то заболевании идет. Я считаю, что в этой ситуации надо идти к врачам и искать корень зла. Вот здесь можете хорошую диагностическую программу подобрать и пройти полное обследование ЖКТ: https://allmed.ru/
Re: Замучилась с желудком
Вы с этим делом не тяните, а идите к врачу. Ведь так можно до язвы желудка дотянуть! Надо разбираться что у вас с желудком и начинать серьезное лечение, а не просто снимать симптомы
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