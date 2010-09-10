Платная скорая помощь
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Платная скорая помощь
Ложиться в больничную койку в самом не далёком будущем вам будет не с руки.
Так вот сегодня мы с вами рассмотрим наиболее частые причины, которые вынуждают человека обращаться в платную скорую помощь https://03smp.ru/
Даже с учётом того, что в настоящее время в нашей стране действуют несколько фондом и страховых медицинских организаций, работающих на основании обязательного медицинского страхования, при обращении в скорую вы должны будете заплатить за вызов врача от 900 до 1200 рублей. Это связано с проведением в скорую бесплатную помощь и оказание неотложной помощи.
Вознаграждение за вызов скорой помощи установлено Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2005 г. No 265 "О порядке оказания скорой медицинской помощи". У нас в России оплата за оказание скорой медицинской помощью осуществляется исходя из принципа "деньги не пахнут". Хотя, кстати говоря, с этим согласится не каждый.
При обращении в экстренную службу скорой медицинской Помощи, вне зависимости от того, какой вы при этом предпочтёте вид медицинской помощи, при её вызове оплачивается стоимость вызова, то есть стоимость времени, затраченного на оказание неотложных мер или оказание скорой помощи. При этом, чем дольше вы будете находиться в стационаре, тем выше цена за вызов. Исключение составляют только те пациенты, чьи заболевания являются редкими и требуют медицинского наблюдения и лечения в условиях стационара. Не буду говорить, что государственная скорая помощь в нашей с вами стране находится на очень высоком уровне. Хочу вас заверить, что вне зависимости, будет в дальнейшем оплачивать вызов скорой медицинская организация или вы, вы просто сделаете правильный выбор и сэкономите своё время.
Так вот сегодня мы с вами рассмотрим наиболее частые причины, которые вынуждают человека обращаться в платную скорую помощь https://03smp.ru/
Даже с учётом того, что в настоящее время в нашей стране действуют несколько фондом и страховых медицинских организаций, работающих на основании обязательного медицинского страхования, при обращении в скорую вы должны будете заплатить за вызов врача от 900 до 1200 рублей. Это связано с проведением в скорую бесплатную помощь и оказание неотложной помощи.
Вознаграждение за вызов скорой помощи установлено Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2005 г. No 265 "О порядке оказания скорой медицинской помощи". У нас в России оплата за оказание скорой медицинской помощью осуществляется исходя из принципа "деньги не пахнут". Хотя, кстати говоря, с этим согласится не каждый.
При обращении в экстренную службу скорой медицинской Помощи, вне зависимости от того, какой вы при этом предпочтёте вид медицинской помощи, при её вызове оплачивается стоимость вызова, то есть стоимость времени, затраченного на оказание неотложных мер или оказание скорой помощи. При этом, чем дольше вы будете находиться в стационаре, тем выше цена за вызов. Исключение составляют только те пациенты, чьи заболевания являются редкими и требуют медицинского наблюдения и лечения в условиях стационара. Не буду говорить, что государственная скорая помощь в нашей с вами стране находится на очень высоком уровне. Хочу вас заверить, что вне зависимости, будет в дальнейшем оплачивать вызов скорой медицинская организация или вы, вы просто сделаете правильный выбор и сэкономите своё время.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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