Кресло
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Кресло
Рутинная работа, но за хорошие деньги – вы бы согласились? Перешла по предложению знакомой к ней в компанию, потихоньку схожу с ума. С восьми утра и до пяти вечера одно и тоже. Каждый день, с перерывами в строго отведенное время. Вот вроде и пожаловаться не на что, а чувствую, что больше не могу.
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