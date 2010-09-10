Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » Сегодня, 14:58

Рутинная работа, но за хорошие деньги – вы бы согласились? Перешла по предложению знакомой к ней в компанию, потихоньку схожу с ума. С восьми утра и до пяти вечера одно и тоже. Каждый день, с перерывами в строго отведенное время. Вот вроде и пожаловаться не на что, а чувствую, что больше не могу.
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