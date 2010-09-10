Кресло
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Кресло
Рутинная работа, но за хорошие деньги – вы бы согласились? Перешла по предложению знакомой к ней в компанию, потихоньку схожу с ума. С восьми утра и до пяти вечера одно и тоже. Каждый день, с перерывами в строго отведенное время. Вот вроде и пожаловаться не на что, а чувствую, что больше не могу.
Re: Кресло
Сейчас тут прибегут советчики из разряда, что нечего жаловаться, вам можно только позавидовать. Не слушайте их, если работа не нравится, ее обязательно нужно менять. Иначе нервный срыв, лечение у психиатра и никакого желания дальше развиваться. Прошла сама через это, сейчас с ужасом вспоминаю. Все, что с того времени осталось – купленное здесь https://kaluga.metta.ru за хорошие деньги кресло и все. Хотя хорошо зарабатывала, но не стоило оно того.
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