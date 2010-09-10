Радиатор
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Радиатор
Купили технику с рук, у человека, которого считали другом. Из-за этого муж особо то и не смотрел состояние, поверил на слово. Сегодня пригнал, стал разбирать – там все еле живое. Денег своих однозначно не стоит. Звоним знакомому, тот отпирается, типа я вам продал все рабочее, чего от меня хотите. Неприятная ситуация, как из нее теперь выйти с наименьшими потерями?
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