Сообщение zevc » Сегодня, 15:17

Купили технику с рук, у человека, которого считали другом. Из-за этого муж особо то и не смотрел состояние, поверил на слово. Сегодня пригнал, стал разбирать – там все еле живое. Денег своих однозначно не стоит. Звоним знакомому, тот отпирается, типа я вам продал все рабочее, чего от меня хотите. Неприятная ситуация, как из нее теперь выйти с наименьшими потерями?