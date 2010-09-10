Радиатор

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Радиатор

Сообщение zevc » Сегодня, 15:17

Купили технику с рук, у человека, которого считали другом. Из-за этого муж особо то и не смотрел состояние, поверил на слово. Сегодня пригнал, стал разбирать – там все еле живое. Денег своих однозначно не стоит. Звоним знакомому, тот отпирается, типа я вам продал все рабочее, чего от меня хотите. Неприятная ситуация, как из нее теперь выйти с наименьшими потерями?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Радиатор

Сообщение klonik » Сегодня, 18:05

Вот именно поэтому стараюсь вообще никаких дел со знакомыми и тем более родственниками не иметь. Проще переплатить человеку со стороны, чем потом такие последствия расхлебывать. Что вам теперь делать? Знакомого в черный список, не стоит продолжать общение. Технику в порядок приводить, здесь https://msk.hono-r.com можете посмотреть что-то на нее. И в будущем быть аккуратнее с покупками дорогостоящих вещей у знакомых.
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