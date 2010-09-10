Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Первый раз в жизни была в гостях у золовки. Я, честно признаюсь, в шоке. Она у нас девочка-припевочка, вся принцесса такая. И дома у нее везде рюши, занавесочки, скатерти тканевые. Мило, очень мило. Первый раз попала в такой интерьер и даже подумать не могла, что это так круто. Теперь думаю – а что хорошего в минимализме?
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