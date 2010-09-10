Кресло
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Кресло
Первый раз в жизни была в гостях у золовки. Я, честно признаюсь, в шоке. Она у нас девочка-припевочка, вся принцесса такая. И дома у нее везде рюши, занавесочки, скатерти тканевые. Мило, очень мило. Первый раз попала в такой интерьер и даже подумать не могла, что это так круто. Теперь думаю – а что хорошего в минимализме?
Re: Кресло
Отсутствие уборки, говорю вам точно. У меня мама поклонница стиля, как у вашей золовки, стараюсь даже в гости не ходить. Потому что все эти статуэтки, рюши, занавески и прочее требуют регулярной стирки и мытья. День легко потерять, при генеральной уборке все два. У меня дома минимализм, кайфую. Из текстиля, который надо убирать – шторы в комнате и кресло с велюровой обивкой из этого https://perm.metta.ru магазина. Уборка занимает минимум времени, я счастлива.
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