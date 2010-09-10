Сообщение zevc » 56 минут назад

Что нужно делать с офисным креслом, чтобы его сломать? У нас пришла новенькая сотрудница, худенькая, маленькая. Выделили ей рабочее место, через неделю приходит – кресло сломано, работать невозможно. Поменяли, конечно, но всем отделом думаем, как так вышло то?