Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » 56 минут назад

Что нужно делать с офисным креслом, чтобы его сломать? У нас пришла новенькая сотрудница, худенькая, маленькая. Выделили ей рабочее место, через неделю приходит – кресло сломано, работать невозможно. Поменяли, конечно, но всем отделом думаем, как так вышло то?
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