Кресло
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Кресло
Что нужно делать с офисным креслом, чтобы его сломать? У нас пришла новенькая сотрудница, худенькая, маленькая. Выделили ей рабочее место, через неделю приходит – кресло сломано, работать невозможно. Поменяли, конечно, но всем отделом думаем, как так вышло то?
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