Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Что нужно делать с офисным креслом, чтобы его сломать? У нас пришла новенькая сотрудница, худенькая, маленькая. Выделили ей рабочее место, через неделю приходит – кресло сломано, работать невозможно. Поменяли, конечно, но всем отделом думаем, как так вышло то?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кресло

Сообщение klonik » Сегодня, 19:05

Сколько лет было старому креслу? У меня до того, как тут https://stavropol.metta.ru себе взяла, в среднем кресло ломалось раз в год. Вот ничего особенного не делала, только пару раз в день регулировала высоту в зависимости от степени усталости и немного каталась от стола к столу. И все равно, то колесики начнут одно за другим отваливаться, то механизм подъема работать перестает. И такое бывает, да.
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