Кресло
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кресло
Дамы, у которых есть возможность брать работу на дом – как часто вы это делаете? Опытным путем выяснила, что часть работы я могу делать после работы, дома. Об этом узнало начальство и теперь примерно три дня в неделю я загружена дополнительно. Честно – не нравится, тем более, что за это не доплачивают. У вас как обстоят дела?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя