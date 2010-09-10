Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » 46 минут назад

Дамы, у которых есть возможность брать работу на дом – как часто вы это делаете? Опытным путем выяснила, что часть работы я могу делать после работы, дома. Об этом узнало начальство и теперь примерно три дня в неделю я загружена дополнительно. Честно – не нравится, тем более, что за это не доплачивают. У вас как обстоят дела?
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