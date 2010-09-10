Сообщение zevc » Сегодня, 15:49

Дамы, у которых есть возможность брать работу на дом – как часто вы это делаете? Опытным путем выяснила, что часть работы я могу делать после работы, дома. Об этом узнало начальство и теперь примерно три дня в неделю я загружена дополнительно. Честно – не нравится, тем более, что за это не доплачивают. У вас как обстоят дела?