Кресло

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кресло

Сообщение zevc » Сегодня, 15:49

Дамы, у которых есть возможность брать работу на дом – как часто вы это делаете? Опытным путем выяснила, что часть работы я могу делать после работы, дома. Об этом узнало начальство и теперь примерно три дня в неделю я загружена дополнительно. Честно – не нравится, тем более, что за это не доплачивают. У вас как обстоят дела?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кресло

Сообщение klonik » Сегодня, 19:16

Примерно каждый день беру, но при этом ухожу на три часа раньше – мама болеет, надо успевать к ней забегать в обед, чтобы покормить. Все, что вне моих прямых обязанностей, мне начальство оплачивает отдельно, поэтому не возмущаюсь. Но у меня вообще начальство хорошее. Как узнало о моей беде, помогли деньгами, тут https://ufa.metta.ru кресло купили для комфортной домашней работы. Поэтому и я не возмущаюсь.
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