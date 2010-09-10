Дмитрий Раевский. Отзывы.
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Дмитрий Раевский. Отзывы.
Дмитрий Раевский с 2018 года вместе с командой специалистов занимается терапией аутоиммунных и онкологических заболеваний, а также детских хронических заболеваний. Он идейный вдохновитель и основатель центров интегративной медицины, психолог и «доктор последней надежды». Интегративная медицина включает как методы официальной медицины, так и другие методы помощи пациентам. Благодаря такому подходу удаётся достигнуть значительных результатов в улучшении здоровья пациентов и снятии диагнозов.
Как создавалась авторская методика Раевского
Когда в 2005 году от рака умерла мама Дмитрия Раевского, то он стал искать эффективные способы помочь людям с онкологией и другими заболеваниями. За двенадцать лет поисков Дмитрий изучил западные и восточные методы подхода в лечении заболеваний, на основании которых создал свою авторскую методику. В основе её лежит комплексный подход к здоровью человека. Мало лечить какой-то один орган или систему в организме, потому что тело и психика взаимосвязаны. Поэтапное применение различных методов приносит значительный результат.
Не зря говорится, что «все болезни от нервов». Это верное утверждение, потому что причина болезней кроется в изменении психики. В результате стрессовых ситуаций психика человека формирует психоэмоциональные блоки, приводящие к нарушению иммунитета и сбою разных систем организма. Психоэмоциональный блок – это такое состояние психики, при котором эмоции и мысли человек не может выразить и прожить. Такое состояние выражается в ощущении тревоги, раздражительности, страха и может привести к депрессии и другим проблемам. Психоэмоциональный блок возникает в результате психологических травм и неприятных эмоциональных событий. При этом человек сильно обижается, подавляет гнев, переживает, испытывает постоянный страх.
Этапы лечения
Процесс помощи пациенту разделяется на несколько этапов:
- во время первой консультации врач знакомится с историей болезни пациента и рассказывает ему о методах помощи. При необходимости назначается медикаментозное лечение. Врач ведёт сотрудничество с другими клиниками, в которых ранее наблюдался пациент.
- применяя знания Германской Новой медицины, которая системно объясняет причины возникновения заболеваний, выявляются психосоматические причины болезни. Кинезиологический тест позволяет определить – какое именно стрессовое событие в жизни пациента привело к заболеванию.
- с помощью методов психосинтеза, разработанных психологом Роберто Ассаджиоли выявляются причинно-следственные связи между представлениями, установками в подсознании пациента и его заболеванием. Убирается влияние негативных программ в подсознании пациента, что ведёт к выздоровлению.
- методом вибрационной терапии очищается энергоинформационное поле человека. Результатом является внутреннее спокойствие и умиротворение, чувство радости и прилив жизненных сил.
Отзывы Дмитрий Раевский
Пациенты с различными диагнозами рассказывают об успешном выздоровлении с помощью методов интеграционной терапии. Множество отзывов собраны в YouTube и Telegram-каналах центров интегративной медицины Дмитрия Раевского. Они представлены там в открытом доступе с выписками документов и снимками заключений.
Галиев Азамат, Казахстан, 1979 год рождения
Диагностирован рак носоглотки в апреле 2021 года. Лечился полгода в Турции: курсы лучевой терапии, полихимиотерапии и иммунотерапии, но состояние только ухудшилось, метастазы распространились на позвоночник и рёбра. В феврале 2022 года обратился в Клинику Дмитрия Раевского в Алматы. На первичной консультации выявлены потеря веса и аппетита, постоянное ощущение слабости, воспаление шейных лимфоузлов. После прохождения около 200 метров открывалась носовое кровотечение. После трёхмесячной терапии в Клинике при повторном комплексном обследовании диагноз снят.
Центовская Агния, США, 1986 год рождения
По результатам УЗИ от 12.09.2022 года образования в молочных железах: в правой диаметром 10см, плотное; в левой 6см, мягкое. После лучевого исследования выявлен онкологический характер процесса. Ограничена подвижность правой руки, присутствуют боли в области правой лопатки. Престижная онкологическая клиника Нью-Йорка предложила Агнии пройти курс химиотерапии с дальнейшей операцией, но она отказалась и обратилась за помощью к Дмитрию Раевскому в ноябре 2022 года. Через месяц терапии в правой молочной железе новообразование уменьшилось в два раза, а в феврале 2023 года исследование ПЭТ-КТ показало его уменьшение до 2см и слабое накопление контрастного вещества. В левой молочной железе новообразования не обнаружены. После отъезда обратно в США Агнии была назначена таблетированная химиотерапия и гормонотерапия. Затем диагноз был снят.
Сариева Айша, Кыргызстан
Основным диагнозом Айши был острый лейкоз неуточнённого клеточного типа. Кроме этого, сопутствующие: синдром Дауна, врождённый порок сердца, дефект предсердной перегородки, анемия тяжёлой степени.
На восьмой день от рождения ребёнок был переведён в стационар, но в связи с нарастающей слабостью и невыраженностью сосательного рефлекса она была переведена в реанимацию. Подача кислорода производилась через концентратор, кормление – через зонд. При выписке кожа ребёнка была серого оттенка.
Родители девочки обратились за помощью к Дмитрию Раевскому. Девочка просто лежала без движения и эмоций, кислород подавался через концентратор, сосательный рефлекс оставался угнетённым. После трёх сеансов с Дмитрием ребёнок стал эмоционально реагировать, начал открывать глаза, появился сосательный рефлекс. Катетер зонда, через который девочка получала питание, выдернула сама. Постепенно потребность в использовании концентратора стала снижаться. Сейчас она дышит сама. Спустя три недели общий анализ крови показал, что анемия лёгкой степени тяжести, СОЭ в норме, бластные клетки, характерные для лейкоза, не обнаружены. Уровень тромбоцитов поднялся с очень низкого значения. Уровень насыщения крови кислородом сейчас 91-95%, мама продолжает работу с психологом.
Ахметджанова Асель, сын Асмир, Казахстан
В три года мальчик плохо ходил, тянул за собой правую ногу, мышцы ног были слабыми. При осмотре специалистами была выявлена мышечная дисфункция. Ребёнок был плаксивым. Долгое время ребёнок состоял на учёте у невролога, получал лечение, но результатов это не приносило. В июне 2021 года ребёнку сделано МРТ головного мозга, которое показало наличие глиальной опухоли. В проведении операции было отказано, так как опухоль располагалась слишком близко к жизненно важным центрам головного мозга.
В июле 2021 года Асель с сыном обратилась за помощью в Клинику Дмитрия Раевского. Мальчик получал необходимое лечение, а мама – психологическую помощь. Через пять месяцев появилась положительная динамика: Асмир стал спокойнее, начал нормально ходить и разговаривать. В конце 2021 года повторное МРТ показало, что новообразование стало гораздо меньше и изменилось по структуре.
Дмитрий Раевский разоблачение отзывы
В соцсетях можно встретить и негативные отзывы о работе центров интегративной медицины Дмитрия Раевского. Так бывает, когда дело касается тяжёлых заболеваний, потому что не существует методов, подходящих всем. В некоторых случаях пациенты обращаются за помощью слишком поздно, и официальная медицина на тот момент тоже оказывается бессильной. Иногда пациенты не хотят выполнять все рекомендации и предписания, особенно в работе с психикой, ведь нужно прилагать усилия по изменению негативных шаблонов мышления, а это непросто. Как на любого новатора, на Дмитрия Раевского обрушивается внимание хейтеров, следящих за каждым его шагом и устраивающих «разоблачения». Каждый человек волен сам решать: кому ему верить и как приходить к здоровью.
Отзывы о лечении Раевского
Оценки и мнения о методе исцеления можно отыскать в Telegram-канале “Результаты клиники Раевского”. https://t.me/raevskyresults
YouTube канал Раевского: https://www.youtube.com/@Raevsky
YouTube канал “Клиники Раевского, Центр интегративной медицины” с мнениями пациентов: https://www.youtube.com/zdravnitsa
Отзывы в LiveJournal: https://d-rayevsky.livejournal.com
На протяжении долгого времени Дмитрий Раевский исцеляет людей Донбасса. Занимается благотворительностью и помогает им отыскать себя в новом для них мире. Зачастую это единственный способ прокормиться для социальной категории людей.
Посты о добрых делах, политике и не только, Раевский публикует в своем Telegram-канале “РАЕВСКИЙ LIVE”.
https://t.me/+6Fl49jYhyNw1ZmVi
Как создавалась авторская методика Раевского
Когда в 2005 году от рака умерла мама Дмитрия Раевского, то он стал искать эффективные способы помочь людям с онкологией и другими заболеваниями. За двенадцать лет поисков Дмитрий изучил западные и восточные методы подхода в лечении заболеваний, на основании которых создал свою авторскую методику. В основе её лежит комплексный подход к здоровью человека. Мало лечить какой-то один орган или систему в организме, потому что тело и психика взаимосвязаны. Поэтапное применение различных методов приносит значительный результат.
Не зря говорится, что «все болезни от нервов». Это верное утверждение, потому что причина болезней кроется в изменении психики. В результате стрессовых ситуаций психика человека формирует психоэмоциональные блоки, приводящие к нарушению иммунитета и сбою разных систем организма. Психоэмоциональный блок – это такое состояние психики, при котором эмоции и мысли человек не может выразить и прожить. Такое состояние выражается в ощущении тревоги, раздражительности, страха и может привести к депрессии и другим проблемам. Психоэмоциональный блок возникает в результате психологических травм и неприятных эмоциональных событий. При этом человек сильно обижается, подавляет гнев, переживает, испытывает постоянный страх.
Этапы лечения
Процесс помощи пациенту разделяется на несколько этапов:
- во время первой консультации врач знакомится с историей болезни пациента и рассказывает ему о методах помощи. При необходимости назначается медикаментозное лечение. Врач ведёт сотрудничество с другими клиниками, в которых ранее наблюдался пациент.
- применяя знания Германской Новой медицины, которая системно объясняет причины возникновения заболеваний, выявляются психосоматические причины болезни. Кинезиологический тест позволяет определить – какое именно стрессовое событие в жизни пациента привело к заболеванию.
- с помощью методов психосинтеза, разработанных психологом Роберто Ассаджиоли выявляются причинно-следственные связи между представлениями, установками в подсознании пациента и его заболеванием. Убирается влияние негативных программ в подсознании пациента, что ведёт к выздоровлению.
- методом вибрационной терапии очищается энергоинформационное поле человека. Результатом является внутреннее спокойствие и умиротворение, чувство радости и прилив жизненных сил.
Отзывы Дмитрий Раевский
Пациенты с различными диагнозами рассказывают об успешном выздоровлении с помощью методов интеграционной терапии. Множество отзывов собраны в YouTube и Telegram-каналах центров интегративной медицины Дмитрия Раевского. Они представлены там в открытом доступе с выписками документов и снимками заключений.
Галиев Азамат, Казахстан, 1979 год рождения
Диагностирован рак носоглотки в апреле 2021 года. Лечился полгода в Турции: курсы лучевой терапии, полихимиотерапии и иммунотерапии, но состояние только ухудшилось, метастазы распространились на позвоночник и рёбра. В феврале 2022 года обратился в Клинику Дмитрия Раевского в Алматы. На первичной консультации выявлены потеря веса и аппетита, постоянное ощущение слабости, воспаление шейных лимфоузлов. После прохождения около 200 метров открывалась носовое кровотечение. После трёхмесячной терапии в Клинике при повторном комплексном обследовании диагноз снят.
Центовская Агния, США, 1986 год рождения
По результатам УЗИ от 12.09.2022 года образования в молочных железах: в правой диаметром 10см, плотное; в левой 6см, мягкое. После лучевого исследования выявлен онкологический характер процесса. Ограничена подвижность правой руки, присутствуют боли в области правой лопатки. Престижная онкологическая клиника Нью-Йорка предложила Агнии пройти курс химиотерапии с дальнейшей операцией, но она отказалась и обратилась за помощью к Дмитрию Раевскому в ноябре 2022 года. Через месяц терапии в правой молочной железе новообразование уменьшилось в два раза, а в феврале 2023 года исследование ПЭТ-КТ показало его уменьшение до 2см и слабое накопление контрастного вещества. В левой молочной железе новообразования не обнаружены. После отъезда обратно в США Агнии была назначена таблетированная химиотерапия и гормонотерапия. Затем диагноз был снят.
Сариева Айша, Кыргызстан
Основным диагнозом Айши был острый лейкоз неуточнённого клеточного типа. Кроме этого, сопутствующие: синдром Дауна, врождённый порок сердца, дефект предсердной перегородки, анемия тяжёлой степени.
На восьмой день от рождения ребёнок был переведён в стационар, но в связи с нарастающей слабостью и невыраженностью сосательного рефлекса она была переведена в реанимацию. Подача кислорода производилась через концентратор, кормление – через зонд. При выписке кожа ребёнка была серого оттенка.
Родители девочки обратились за помощью к Дмитрию Раевскому. Девочка просто лежала без движения и эмоций, кислород подавался через концентратор, сосательный рефлекс оставался угнетённым. После трёх сеансов с Дмитрием ребёнок стал эмоционально реагировать, начал открывать глаза, появился сосательный рефлекс. Катетер зонда, через который девочка получала питание, выдернула сама. Постепенно потребность в использовании концентратора стала снижаться. Сейчас она дышит сама. Спустя три недели общий анализ крови показал, что анемия лёгкой степени тяжести, СОЭ в норме, бластные клетки, характерные для лейкоза, не обнаружены. Уровень тромбоцитов поднялся с очень низкого значения. Уровень насыщения крови кислородом сейчас 91-95%, мама продолжает работу с психологом.
Ахметджанова Асель, сын Асмир, Казахстан
В три года мальчик плохо ходил, тянул за собой правую ногу, мышцы ног были слабыми. При осмотре специалистами была выявлена мышечная дисфункция. Ребёнок был плаксивым. Долгое время ребёнок состоял на учёте у невролога, получал лечение, но результатов это не приносило. В июне 2021 года ребёнку сделано МРТ головного мозга, которое показало наличие глиальной опухоли. В проведении операции было отказано, так как опухоль располагалась слишком близко к жизненно важным центрам головного мозга.
В июле 2021 года Асель с сыном обратилась за помощью в Клинику Дмитрия Раевского. Мальчик получал необходимое лечение, а мама – психологическую помощь. Через пять месяцев появилась положительная динамика: Асмир стал спокойнее, начал нормально ходить и разговаривать. В конце 2021 года повторное МРТ показало, что новообразование стало гораздо меньше и изменилось по структуре.
Дмитрий Раевский разоблачение отзывы
В соцсетях можно встретить и негативные отзывы о работе центров интегративной медицины Дмитрия Раевского. Так бывает, когда дело касается тяжёлых заболеваний, потому что не существует методов, подходящих всем. В некоторых случаях пациенты обращаются за помощью слишком поздно, и официальная медицина на тот момент тоже оказывается бессильной. Иногда пациенты не хотят выполнять все рекомендации и предписания, особенно в работе с психикой, ведь нужно прилагать усилия по изменению негативных шаблонов мышления, а это непросто. Как на любого новатора, на Дмитрия Раевского обрушивается внимание хейтеров, следящих за каждым его шагом и устраивающих «разоблачения». Каждый человек волен сам решать: кому ему верить и как приходить к здоровью.
Отзывы о лечении Раевского
Оценки и мнения о методе исцеления можно отыскать в Telegram-канале “Результаты клиники Раевского”. https://t.me/raevskyresults
YouTube канал Раевского: https://www.youtube.com/@Raevsky
YouTube канал “Клиники Раевского, Центр интегративной медицины” с мнениями пациентов: https://www.youtube.com/zdravnitsa
Отзывы в LiveJournal: https://d-rayevsky.livejournal.com
На протяжении долгого времени Дмитрий Раевский исцеляет людей Донбасса. Занимается благотворительностью и помогает им отыскать себя в новом для них мире. Зачастую это единственный способ прокормиться для социальной категории людей.
Посты о добрых делах, политике и не только, Раевский публикует в своем Telegram-канале “РАЕВСКИЙ LIVE”.
https://t.me/+6Fl49jYhyNw1ZmVi
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