Подскажите
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Подскажите
Обратила внимание, что за последний год очень выросла цена на билет на самолет. Меня это безумно расстраивает, самолетом летаю в отпуск к родителям, на поезде ехать смысл теряется. Как думаете, цены вниз когда-нибудь пойдут? Я на это очень надеюсь…
Re: Подскажите
Ой, не знаю, не знаю. Если честно, то я как-то не заметила того, чтобы у нас хоть на что-то более-менее серьезное падали цены. Дорожает только все, стоимость тонны авиационного керосина в том числе. А чем дороже топливо, тем, естественно, дороже будет перелет. Очень хотелось бы, чтобы это уже прекратилось, но увы. Вместе с вами буду надеяться на светлое и доступное будущее, а пока так.
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