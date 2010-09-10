Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Обратила внимание, что за последний год очень выросла цена на билет на самолет. Меня это безумно расстраивает, самолетом летаю в отпуск к родителям, на поезде ехать смысл теряется. Как думаете, цены вниз когда-нибудь пойдут? Я на это очень надеюсь…