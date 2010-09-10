Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Обратила внимание, что за последний год очень выросла цена на билет на самолет. Меня это безумно расстраивает, самолетом летаю в отпуск к родителям, на поезде ехать смысл теряется. Как думаете, цены вниз когда-нибудь пойдут? Я на это очень надеюсь…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1064
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:01

Ой, не знаю, не знаю. Если честно, то я как-то не заметила того, чтобы у нас хоть на что-то более-менее серьезное падали цены. Дорожает только все, стоимость тонны авиационного керосина в том числе. А чем дороже топливо, тем, естественно, дороже будет перелет. Очень хотелось бы, чтобы это уже прекратилось, но увы. Вместе с вами буду надеяться на светлое и доступное будущее, а пока так.
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