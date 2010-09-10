Изопропиловый спирт
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Изопропиловый спирт
Как я и предполагала, чешуйки на коленях у мужа оказались псориазом. Дерматолог назначила лечение, но начать сказала с диеты. Мужу вариант лечения не понравился совсем, отказался. Как бы ладно, человек взрослый. Но я очень переживаю за то, что он эти чешуйки отковыривает и в ранки может попасть зараза. Или это так не работает?
Re: Изопропиловый спирт
Еще как работает, срочно начинайте проводить профилактические беседы. Если уж никак на диету садиться не хочет, то пусть хотя бы не ковыряет очаги воспаления. Там же под ними открытые ранки, результат может быть ужасным. А если уж расковырял, то изопропиловый спирт в помощь – пусть сразу обрабатывает, чтобы занесения инфекции не допустить. А так псориаз нужно лечить, он может быстро начать распространяться по всему телу.
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