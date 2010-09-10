Сообщение klonik » Вчера, 22:29

Как я и предполагала, чешуйки на коленях у мужа оказались псориазом. Дерматолог назначила лечение, но начать сказала с диеты. Мужу вариант лечения не понравился совсем, отказался. Как бы ладно, человек взрослый. Но я очень переживаю за то, что он эти чешуйки отковыривает и в ранки может попасть зараза. Или это так не работает?