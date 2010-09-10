Изопропиловый спирт

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Изопропиловый спирт

Сообщение klonik » Вчера, 22:29

Как я и предполагала, чешуйки на коленях у мужа оказались псориазом. Дерматолог назначила лечение, но начать сказала с диеты. Мужу вариант лечения не понравился совсем, отказался. Как бы ладно, человек взрослый. Но я очень переживаю за то, что он эти чешуйки отковыривает и в ранки может попасть зараза. Или это так не работает?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1064
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Изопропиловый спирт

Сообщение zevc » Вчера, 23:06

Еще как работает, срочно начинайте проводить профилактические беседы. Если уж никак на диету садиться не хочет, то пусть хотя бы не ковыряет очаги воспаления. Там же под ними открытые ранки, результат может быть ужасным. А если уж расковырял, то изопропиловый спирт в помощь – пусть сразу обрабатывает, чтобы занесения инфекции не допустить. А так псориаз нужно лечить, он может быстро начать распространяться по всему телу.
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