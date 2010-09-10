Как открыть счет в «Финаме»?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1065
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как открыть счет в «Финаме»?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Как открыть счет в «Финаме»? Есть ли какая-то инструкция?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как открыть счет в «Финаме»?

Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://pto-briz.ru/otkrytie-scheta-v-finame/ В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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