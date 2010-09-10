Сообщение Пантерка » Вчера, 21:03

Добрый день. Я бы хотела посоветоваться на счет уличного экрана для трансляции рекламы. Кто сталкивался - где такие экраны продают и как дорого они стоят? Ну и как его вообще выбирать?