Вопрос про рекламный экран

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Вопрос про рекламный экран

Сообщение Пантерка » Вчера, 21:03

Добрый день. Я бы хотела посоветоваться на счет уличного экрана для трансляции рекламы. Кто сталкивался - где такие экраны продают и как дорого они стоят? Ну и как его вообще выбирать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Holly » Вчера, 21:55

Если экран будет расположен на улице, то вам надо учесть такой момент, как наш климат. То есть при выборе смотрите, чтобы он наши зимы легко выдерживал
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Fillana » Вчера, 22:07

Да, там есть такой параметр, как максимальная и минимальная температуры. Хотя, конечно, там всегда огромный запас есть. Так что не это главное, а то, какое у экрана будет разрешение. Если большое, то изображение будет четкое и приятное глазу. А нет - так одни квадратики будут мелькать. Я все-таки за то, чтобы на качестве не экономить. Ну а купить уличный светодиодный экран можно вот здесь: https://ledtehnology.ru/production/vide ... -ulichnye/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя