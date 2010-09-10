Вопрос про рекламный экран
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Вопрос про рекламный экран
Добрый день. Я бы хотела посоветоваться на счет уличного экрана для трансляции рекламы. Кто сталкивался - где такие экраны продают и как дорого они стоят? Ну и как его вообще выбирать?
Re: Вопрос про рекламный экран
Если экран будет расположен на улице, то вам надо учесть такой момент, как наш климат. То есть при выборе смотрите, чтобы он наши зимы легко выдерживал
Re: Вопрос про рекламный экран
Да, там есть такой параметр, как максимальная и минимальная температуры. Хотя, конечно, там всегда огромный запас есть. Так что не это главное, а то, какое у экрана будет разрешение. Если большое, то изображение будет четкое и приятное глазу. А нет - так одни квадратики будут мелькать. Я все-таки за то, чтобы на качестве не экономить. Ну а купить уличный светодиодный экран можно вот здесь: https://ledtehnology.ru/production/vide ... -ulichnye/
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