Ароматизаторы для сухриков
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Ароматизаторы для сухриков
Всем привет. У меня своя пекарня и зачастую хлеб остается не проданный и черствеет. Есть идея делать из него сухарики. Подскажите - где можно ароматизаторы для них купить? Я бы со вкусом морепродуктов взяла
Re: Ароматизаторы для сухриков
О! Слушайте, а ведь это и правда отличная идея. Я так думаю, что если вкусно будет получаться, то вы на этом очень даже прилично зарабатывать сможете. Потому что я вот, например, очень люблю сухарики и очень часто их покупаю просто так погрызть. Ну вкусно же! И многие так делают. А с ароматизаторами, думаю, проблем не будет. Если хотите со вкусом морепродуктов, то их здесь купить можно: https://stockmeier-food.ru/product-cate ... eprodukty/
Re: Ароматизаторы для сухриков
В некоторых пекарнях в последний час перед закрытием хлеб продают с приличной скидкой - вот его и разбирают, чтобы не оставался. Но сухарики, конечно, выгодней делать
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