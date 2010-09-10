Ароматизаторы для сухриков

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Ароматизаторы для сухриков

Сообщение Fillana » Вчера, 22:49

Всем привет. У меня своя пекарня и зачастую хлеб остается не проданный и черствеет. Есть идея делать из него сухарики. Подскажите - где можно ароматизаторы для них купить? Я бы со вкусом морепродуктов взяла
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Ароматизаторы для сухриков

Сообщение Raduznaya » Вчера, 23:05

О! Слушайте, а ведь это и правда отличная идея. Я так думаю, что если вкусно будет получаться, то вы на этом очень даже прилично зарабатывать сможете. Потому что я вот, например, очень люблю сухарики и очень часто их покупаю просто так погрызть. Ну вкусно же! И многие так делают. А с ароматизаторами, думаю, проблем не будет. Если хотите со вкусом морепродуктов, то их здесь купить можно: https://stockmeier-food.ru/product-cate ... eprodukty/
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Ароматизаторы для сухриков

Сообщение Пантерка » Вчера, 23:20

В некоторых пекарнях в последний час перед закрытием хлеб продают с приличной скидкой - вот его и разбирают, чтобы не оставался. Но сухарики, конечно, выгодней делать
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