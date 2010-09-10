Поменять место жительство

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Поменять место жительство

Сообщение derigor » 23 минуты назад

Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя