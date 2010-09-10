Сообщение derigor » 16 окт 2023, 13:39

Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,