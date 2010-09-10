Поменять место жительство

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Поменять место жительство

Сообщение derigor » 16 окт 2023, 13:39

Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Поменять место жительство

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:46

derigor писал(а):Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,

Мы недавно в Испании получили вид на жительство. Удалось его сделать через компанию Passportivity https://passportivity.com/ru/ . Причём всеми документами они занимаются самостоятельно, так что с нашей стороны никаких хлопот не было. Они используют программу ВНЖ за инвестиции, поэтому всё происходит совершенно легально и законно.
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