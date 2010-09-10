Поменять место жительство
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Поменять место жительство
Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,
Re: Поменять место жительство
derigor писал(а):Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом,
Мы недавно в Испании получили вид на жительство. Удалось его сделать через компанию Passportivity https://passportivity.com/ru/ . Причём всеми документами они занимаются самостоятельно, так что с нашей стороны никаких хлопот не было. Они используют программу ВНЖ за инвестиции, поэтому всё происходит совершенно легально и законно.
Re: Поменять место жительство
Благодарю вас за совет, попробую сделать через них, надеюсь всё пройдёт гладко.
Re: Поменять место жительство
derigor писал(а):Благодарю вас за совет, попробую сделать через них, надеюсь всё пройдёт гладко.
Можете не беспокоиться, сделают документы как положено. Мы тоже там делали документы, они уже на руках.
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