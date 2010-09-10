Как переехать в Европу
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Как переехать в Европу
Форумчане, кто-нибудь из вас уезжал на ПМЖ в другую страну? Меня интересует Европейское государство, по хорошему Германия или Франция. Какие документы надо будет собирать, чтобы появилось возможность законного проживания там. Поделитесь своим опытом.
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