Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 112 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Конверсы, Беларусь Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:00

Подскажите проверенные магазины, где можно купить Конверсы Chuck 70. По Есть кто из Минска на форуме? Буду у вас в командировке с 25 по 28 число, хочу параллельно купить вещи, которые с большим трудом продаются в России.Подскажите проверенные магазины, где можно купить Конверсы Chuck 70. По https://www.converseforminsk.by/ отзывы есть? Вы где брали? Желательно по скидке, т.к. без неё одежду и обувь обычно никогда не покупаю. Вернуться к началу

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