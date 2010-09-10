Конверсы, Беларусь
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Конверсы, Беларусь
Есть кто из Минска на форуме? Буду у вас в командировке с 25 по 28 число, хочу параллельно купить вещи, которые с большим трудом продаются в России.
Подскажите проверенные магазины, где можно купить Конверсы Chuck 70. По https://www.converseforminsk.by/ отзывы есть? Вы где брали? Желательно по скидке, т.к. без неё одежду и обувь обычно никогда не покупаю.
Подскажите проверенные магазины, где можно купить Конверсы Chuck 70. По https://www.converseforminsk.by/ отзывы есть? Вы где брали? Желательно по скидке, т.к. без неё одежду и обувь обычно никогда не покупаю.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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