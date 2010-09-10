Холодильник

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Холодильник

Сообщение derigor » Сегодня, 15:28

Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Холодильник

Сообщение derigor » Сегодня, 15:35

derigor писал(а):Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.

Так понимаю без вызова мастера ни как не починить?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Холодильник

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 18:25

derigor писал(а):Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.

Сложно сказать что могло случиться с вашим холодильником, без проведения полноценной диагностики. Поэтому обязательно закажите её тут https://peterburgremont.ru/ , после чего решите вопрос о ремонте. В принципе он не дорого должен стоять.
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