Холодильник
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Холодильник
Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.
Re: Холодильник
derigor писал(а):Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.
Так понимаю без вызова мастера ни как не починить?
Re: Холодильник
derigor писал(а):Как быть, если холодильник перестал работать. Ещё вчера было всё нормально, а сегодня не работает. К кому обратиться с этим вопросом.
Сложно сказать что могло случиться с вашим холодильником, без проведения полноценной диагностики. Поэтому обязательно закажите её тут https://peterburgremont.ru/ , после чего решите вопрос о ремонте. В принципе он не дорого должен стоять.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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