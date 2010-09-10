Тур в Дагестан

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Тур в Дагестан

Сообщение Володя9 » Сегодня, 10:30

Страна у нас огромная и где только ни хочется побывать. Вот много слышал о красотах Дагестана. Хочу туда съездить на экскурсию. Но, есть опасение, что в группе будет много народу, а так толком и не спросишь гида, про то что заинтересовало. Одному ехать, дикарём? Но что так узнаешь про не знакомое место?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Тур в Дагестан

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 10:46

Есть люди, предпочитающие поездки по городам самостоятельно. Но Вы правы, что так сложно многое узнать о месте посещения. Не спросить ни у кого, не посоветоваться. Нет, в такие поездки лучше ездить организованно. Лучше всего приобрести экскурсионный тур в Дагестан у туроператора https://caspian.travel/tours. Гиды из местных, а значит прекрасно знают историю своего края и смогут рассказать про него много интересного. Кстати, группы не большие, всего до 6 человек. Это значит внимание экскурсовода хватит каждому туристу.
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