Сообщение Володя9 » 19 окт 2023, 10:30

Страна у нас огромная и где только ни хочется побывать. Вот много слышал о красотах Дагестана. Хочу туда съездить на экскурсию. Но, есть опасение, что в группе будет много народу, а так толком и не спросишь гида, про то что заинтересовало. Одному ехать, дикарём? Но что так узнаешь про не знакомое место?

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