Тур в Дагестан
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Тур в Дагестан
Страна у нас огромная и где только ни хочется побывать. Вот много слышал о красотах Дагестана. Хочу туда съездить на экскурсию. Но, есть опасение, что в группе будет много народу, а так толком и не спросишь гида, про то что заинтересовало. Одному ехать, дикарём? Но что так узнаешь про не знакомое место?
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Re: Тур в Дагестан
Есть люди, предпочитающие поездки по городам самостоятельно. Но Вы правы, что так сложно многое узнать о месте посещения. Не спросить ни у кого, не посоветоваться. Нет, в такие поездки лучше ездить организованно. Лучше всего приобрести экскурсионный тур в Дагестан у туроператора https://caspian.travel/tours. Гиды из местных, а значит прекрасно знают историю своего края и смогут рассказать про него много интересного. Кстати, группы не большие, всего до 6 человек. Это значит внимание экскурсовода хватит каждому туристу.
Re: Тур в Дагестан
Биба и Боба.
Один дятел задаёт вопрос, второй дятел отвечает. Потом меняются.
Один дятел задаёт вопрос, второй дятел отвечает. Потом меняются.
Научитесь красить небо в синий цвет.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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