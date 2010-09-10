Какую музыку мы любите?
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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Какую музыку мы любите?
Всем привет! А расскажите, пожалуйста, какую музыку вы любите, на какие концерты ходите? А то я никак не могу современную эстраду воспринять. Мне кажется, что это такая ерунда! А что тогда послушать можно? И где?
Re: Какую музыку мы любите?
Тут, думаю, все от возраста зависит. Современная музыка как правило рассчитана на подростков. Вспомните себя в 15 лет - слушали ведь наверно то, что тогда было на пике популярности, и вам это нравилось
Re: Какую музыку мы любите?
В целом я соглашусь. Ведь и правда всему свое время. Я по молодости вообще какую-то дичь слушала. Ну это я сейчас понимаю, что это дичь была. А тогда мне казалось, что это стильная и современная музыка, которая несет некую бунтарскую идею. В общем, вспоминать даже смешно. А сейчас то я, конечно, предпочитаю качественную музыку. Автор, а вы любите классику? А то если не знаете, где послушать классическую музыку, то можете вот тут афиши посмотреть и узнать когда они к нам приедут: http://neoclassica.ru/
Re: Какую музыку мы любите?
О! Я обожаю неоклассику. Даже не думал о том, что их можно послушать вживую. Так то я бы с удовольствием сходила на такой концерт - вот где душа отдохнет по настоящему!
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