Сообщение Fillana » 19 окт 2023, 19:26

Всем привет! А расскажите, пожалуйста, какую музыку вы любите, на какие концерты ходите? А то я никак не могу современную эстраду воспринять. Мне кажется, что это такая ерунда! А что тогда послушать можно? И где?