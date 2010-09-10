Какую музыку мы любите?

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Какую музыку мы любите?

Сообщение Fillana » 19 окт 2023, 19:26

Всем привет! А расскажите, пожалуйста, какую музыку вы любите, на какие концерты ходите? А то я никак не могу современную эстраду воспринять. Мне кажется, что это такая ерунда! А что тогда послушать можно? И где?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Какую музыку мы любите?

Сообщение Raduznaya » 19 окт 2023, 19:50

Тут, думаю, все от возраста зависит. Современная музыка как правило рассчитана на подростков. Вспомните себя в 15 лет - слушали ведь наверно то, что тогда было на пике популярности, и вам это нравилось
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Какую музыку мы любите?

Сообщение Пантерка » 19 окт 2023, 20:04

В целом я соглашусь. Ведь и правда всему свое время. Я по молодости вообще какую-то дичь слушала. Ну это я сейчас понимаю, что это дичь была. А тогда мне казалось, что это стильная и современная музыка, которая несет некую бунтарскую идею. В общем, вспоминать даже смешно. А сейчас то я, конечно, предпочитаю качественную музыку. Автор, а вы любите классику? А то если не знаете, где послушать классическую музыку, то можете вот тут афиши посмотреть и узнать когда они к нам приедут: http://neoclassica.ru/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Какую музыку мы любите?

Сообщение Holly » 19 окт 2023, 20:14

О! Я обожаю неоклассику. Даже не думал о том, что их можно послушать вживую. Так то я бы с удовольствием сходила на такой концерт - вот где душа отдохнет по настоящему!
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