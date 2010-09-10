Сообщение klonik » Вчера, 23:17

Репетитор или школа? Мне очень срочно нужно подтянуть свой английский, поэтому ищу оптимальный вариант. Выбираю не по цене, по эффективности – реально срочно надо, некогда время терять. Поделитесь своими наблюдениями, кто как учил язык?