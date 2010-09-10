Изучение иностранного языка
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Изучение иностранного языка
Репетитор или школа? Мне очень срочно нужно подтянуть свой английский, поэтому ищу оптимальный вариант. Выбираю не по цене, по эффективности – реально срочно надо, некогда время терять. Поделитесь своими наблюдениями, кто как учил язык?
Re: Изучение иностранного языка
Да, конечно, нормальная онлайн-школа языков выдает свидетельство, что такой-то у них учился или любой другой документ. Но я, если честно, смысла в этих свидетельствах не вижу. Сами посудите – принесли вы на работу диплом, но по факту в школе учились так себе. И какой тогда толк от этого самого диплома? Тут, наверное, по собеседованию у соискателей уровень знаний проверяют, а не как-то иначе.
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