Изучение иностранного языка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1064
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Изучение иностранного языка

Сообщение klonik » Вчера, 23:17

Репетитор или школа? Мне очень срочно нужно подтянуть свой английский, поэтому ищу оптимальный вариант. Выбираю не по цене, по эффективности – реально срочно надо, некогда время терять. Поделитесь своими наблюдениями, кто как учил язык?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1066
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Изучение иностранного языка

Сообщение zevc » 55 минут назад

Да, конечно, нормальная онлайн-школа языков выдает свидетельство, что такой-то у них учился или любой другой документ. Но я, если честно, смысла в этих свидетельствах не вижу. Сами посудите – принесли вы на работу диплом, но по факту в школе учились так себе. И какой тогда толк от этого самого диплома? Тут, наверное, по собеседованию у соискателей уровень знаний проверяют, а не как-то иначе.
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