Как провести время в СПб?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Как провести время в СПб?

Сообщение Fillana » 57 минут назад

Мы сегодня ночью в СПб уезжаем. Я так давно мечтала своими глазами увидеть этот город. Подскажите - как можно там время провести лучше всего? Куда сходить или съездить? Что посмотреть? Буду рада любому совету
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Как провести время в СПб?

Сообщение Raduznaya » 32 минуты назад

Ну если бы я давно мечтала увидеть какой-то город, то заранее бы собрала всю информацию, изучила достопримечательности и составила все маршруты. А не спрашивала бы в последний момент что там посмотреть можно
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость