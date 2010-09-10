Как провести время в СПб?
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Как провести время в СПб?
Мы сегодня ночью в СПб уезжаем. Я так давно мечтала своими глазами увидеть этот город. Подскажите - как можно там время провести лучше всего? Куда сходить или съездить? Что посмотреть? Буду рада любому совету
Re: Как провести время в СПб?
Ну если бы я давно мечтала увидеть какой-то город, то заранее бы собрала всю информацию, изучила достопримечательности и составила все маршруты. А не спрашивала бы в последний момент что там посмотреть можно
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