Сообщение Fillana » Сегодня, 15:01

Мы сегодня ночью в СПб уезжаем. Я так давно мечтала своими глазами увидеть этот город. Подскажите - как можно там время провести лучше всего? Куда сходить или съездить? Что посмотреть? Буду рада любому совету