Как провести время в СПб?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Как провести время в СПб?
Мы сегодня ночью в СПб уезжаем. Я так давно мечтала своими глазами увидеть этот город. Подскажите - как можно там время провести лучше всего? Куда сходить или съездить? Что посмотреть? Буду рада любому совету
Re: Как провести время в СПб?
Ну если бы я давно мечтала увидеть какой-то город, то заранее бы собрала всю информацию, изучила достопримечательности и составила все маршруты. А не спрашивала бы в последний момент что там посмотреть можно
Re: Как провести время в СПб?
Ну всякое может быть - просто не было времени все продумать перед поездкой. Или собрались резко и неожиданно - типа А давай в Питер махнем - А давай! Всякое же бывает
Re: Как провести время в СПб?
Ну если так, то смотрите. Главное, где вам нужно побывать в первую очередь - это в Эрмитаже. Также надо обязательно увидеть развод мостов, если, конечно, их еще разводят. Я просто не знаю когда там сезон заканчивается. Вот здесь можете взять билеты на метеор до Петергофа и обратно: https://meteorkronshtadt.com/meteor-petergof/ Там есть что посмотреть! Я бы еще в Казанский и Исаакиевский соборы посоветовала сходить. А дальше уже сами смотрите что вам интересно
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя