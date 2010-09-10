Как провести время в СПб?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Как провести время в СПб?

Сообщение Fillana » Сегодня, 15:01

Мы сегодня ночью в СПб уезжаем. Я так давно мечтала своими глазами увидеть этот город. Подскажите - как можно там время провести лучше всего? Куда сходить или съездить? Что посмотреть? Буду рада любому совету
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Как провести время в СПб?

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 15:26

Ну если бы я давно мечтала увидеть какой-то город, то заранее бы собрала всю информацию, изучила достопримечательности и составила все маршруты. А не спрашивала бы в последний момент что там посмотреть можно
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Как провести время в СПб?

Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:12

Ну всякое может быть - просто не было времени все продумать перед поездкой. Или собрались резко и неожиданно - типа А давай в Питер махнем - А давай! Всякое же бывает
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Как провести время в СПб?

Сообщение Holly » 46 минут назад

Ну если так, то смотрите. Главное, где вам нужно побывать в первую очередь - это в Эрмитаже. Также надо обязательно увидеть развод мостов, если, конечно, их еще разводят. Я просто не знаю когда там сезон заканчивается. Вот здесь можете взять билеты на метеор до Петергофа и обратно: https://meteorkronshtadt.com/meteor-petergof/ Там есть что посмотреть! Я бы еще в Казанский и Исаакиевский соборы посоветовала сходить. А дальше уже сами смотрите что вам интересно
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